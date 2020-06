Man kan ex-vrouw niet gerust laten: “Soms wel honderd telefoons per dag” Tim Van Der Zeypen

05 juni 2020

17u30 0 Mechelen Het parket in Mechelen heeft vandaag een celstraf gevorderd van tien maanden tegen Saïd E.H. De Mechelaar had het na de breuk met zijn vrouw moeilijk om haar gerust te laten. “Soms werd er tot honderd keer per dag gebeld”, klonk het bij de ex-vrouw.

De vrouw stapte in maart 2018 naar de politie van Mechelen-Willebroek en maakte toen voor het eerst melding van belaging. Daarna moest ze nog zes andere keren naar de politie gaan om gelijkaardige melding te gaan maken. “Er werd door mijn cliënte steeds gevraagd om te stoppen maar dat deed meneer niet. Hij bleef maar bellen waardoor ze zelfs met regelmaat van telefoonnummer moest veranderen”, zei meester Sylke Vankeerberghen.

Zij nam het op voor de ex-vrouw van E.H. en vroeg naast een schadevergoeding ook een contactverbod. “Mijn cliënte is psychisch kapot. Enkel de zorg voor hun gemeenschappelijk dochter houdt haar nog recht”, ging de strafpleitster verder. E.H. moest zich vandaag voor de belaging komen verantwoorden voor de rechter maar de dagvaarding had volgens de burgerlijke partij weinig impact: “Er werd zelfs geld aangeboden om hier niet aanwezig te zijn.”

Het parket eiste een celstraf van tien maanden en een geldboete van 800 euro. Al kon de openbaar aanklager zich vinden in een eventueel probatie-uitstel. De verdediging verzette zich daar niet helemaal tegen en vroeg een autonome probatie straf. “De feiten waarvoor mijn cliënt zich moet verantwoorden, worden niet betwist”, zei zijn raadsman Cédric Monheim. “Mijn cliënt is iemand die een probleem meteen wil oplossen. Hij kan dat dan niet lossen maar inmiddels beseft hij dat hij fout is geweest. Hij kan zich vinden in de voorwaarden.

Vonnis volgt op 24 juni.