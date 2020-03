Man kan ex ook na vijf jaar én eerdere veroordeling voor belaging niet gerust laten: “Ik wil gewoon dat het stopt, maar ik zie het niet meteen gebeuren” Tim Van Der Zeypen

04 maart 2020

16u00 0 Mechelen Een Mechelaar stond vanochtend terecht voor de belaging van zijn ex, waarmee hij vijf jaar geleden brak. “Ik kon haar niet vergeten”, zei hij op zitting. Na een eerdere veroordelingen kookten de gemoederen in september 2019 opnieuw over.

Toen wachtte hij zijn ex op in haar appartementsgebouw, deelde hij enkele klappen en trappen uit en sleurde hij haar mee in de wagen. Omwille van het herhaaldelijke karakter eiste het parket vanochtend een celstraf van dertig maanden effectief.

Opmerkelijk is dat hij het slachtoffer zelfs berichten stuurde toen het slachtoffer bij de politie zat voor haar verhoor. Hij stuurde toen een bericht met Facebook Messenger naar de vrouw waarin hij ermee dreigde om een familielid van haar te doden.

Toen de man werd opgepakt, gaf hij de feiten toe. Hij vertelde de politie onder invloed te zijn maar minimaliseerde de feiten. “Meneer deed er alles aan om het leven van mijn cliënt zuur te maken”, zei advocate Bieke Vanden Acker. “Ze is zelfs verhuisd naar een vluchthuis in de hoop dat het zou stoppen, maar ook dat lukte helaas niet.”

De vrouw zelf vulde op zitting aan dat ze verder wil met haar leven en ze hoopt dat het stopt. “Maar dat gaat niet gebeuren, vrees ik. Ik zie hem niet stoppen voor ik dood ben”, aldus het slachtoffer op zitting. Er werd voornamelijk een contactverbod gevraagd.

“Ze is volledig ten einde raad en betaalt nog steeds de prijs van een relatie van drie maanden, nu vijf jaar geleden”, besloot meester Vanden Acker. De verdediging betwistte de feiten niet. Zij vroegen de opslorping van straf. In 2019 werd de Mechelaar ook al een keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij hetzelfde slachtoffer. “Hij heeft begeleiding nodig om de relatiebreuk te kunnen verwerken”, aldus de raadsvrouw van de Mechelaar.

Een vonnis volgt op 1 april.