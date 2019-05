Man geïnterneerd na zes keer verkeersagressie: “Via het ventilatiesysteem heb ik chemische stoffen ingeademd. Die maakten me agressief” Tim Van der Zeypen

28 mei 2019

16u25 5 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft de internering bevolen van een man die zich twee weken geleden moest verantwoorden voor zes feiten van verkeersagressie. Alleen minimaliseerde hij de feiten: “Ik ademde via het ventilatiesysteem chemische stoffen in. Daarom werd ik agressief.”

De man verscheen dinsdag aangehouden voor de rechter. Sinds de laatste feiten zat hij in de gevangenis. Twee weken geleden, bij de behandeling van zijn zaak, vroeg het parket al de internering. De rechter ging daar na het bestuderen van de onderzoeken van de gerechtspsychiater ook op in.

IJzeren staaf

De feiten zijn niet min. Maar liefst zes keer werd zijn naam, nummerplaat of voertuig genoemd in een geval van verkeersagressie. “Zo stapte hij een keer uit zijn voertuig omdat een achterligger twee keer had getoeterd en sloeg hij twee keer op de borstkast van zijn latere slachtoffer”, klonk het op zitting. “Een andere keer wandelde hij naar zijn slachtoffer toe met een ijzeren staaf in zijn hand en riep hij dat hij hem zou doden.”

“Respect”

Het grote deel van de incidenten vond plaats in Mechelen maar ook aan de McDonalds in Kampenhout ging hij een keer wild te keer, omdat zijn voorligger een fietser had laten oversteken op een plaats waar dat eigenlijk niet moest. “Beklaagde stapte uit, opnieuw met een ijzeren staaf in de hand, schold zijn slachtoffer uit en spuwde de vrouw in het aangezicht. Hij riep toen zelfs dat de vrouw wat meer respect moest tonen omdat hij een man was", luidde het nog.

Chemische stoffen

De feiten werden door de man zelf geminimaliseerd. Hij kwam dan ook met een opmerkelijk excuus voor zijn daden op de proppen. Zo vertelde hij de politie en het gerecht dat hij de feiten enkel kon plegen omdat hij via het ventilatiesysteem van zijn auto chemische stoffen had ingeademd en daarom zo agressief werd.

Zijn raadsman ging voor de vrijspraak. Volgens hem was beklaagde geestesziek op het moment van zijn daden en dus ontoerekeningsvatbaar. Hierop ging de rechtbank uiteindelijk niet in. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.