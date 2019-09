Man dreigt ermee om woning in brand te steken: straf met uitstel TVDZM

10 september 2019

Een man uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel. De Mechelaar viel lange tijd een kennis lastig en smeet in de zomer van 2018 een steen door het raam van de man. De politie moest nadien niet lang zoeken naar een verdachte. Beklaagde viel zijn slachtoffer al een lange tijd voor de vernieling lastig. “Meneer bedreigde zijn slachtoffer met de dood en dreigde ermee op diens huis in brand te steken”, klonk het eerder al in de vordering van het parket. “Op basis beelden van de beveiligingscamera’s in de buurt alsook de ANPR-camerabeelden kon de politie hem linken in de buurt van de woning van zijn slachtoffer.” De Mechelaar ontkende de feiten ook niet. De straf met uitstel werd gekoppeld aan enkele voorwaarden. Aan de burgerlijke partij werd een schadevergoeding toegekend van net geen 4.000 euro.