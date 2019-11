Man die roulette in casino manipuleerde krijgt straf met uitstel TVDZM

29 november 2019

09u45 0

De rechtbank in Mechelen heeft een man veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel. De man stond terecht voor oplichting. Zo manipuleerde hij in het Mechelse casino Golden Games een roulette. Hij won op die manier zo’n 3.500 euro. De man werd geïdentificeerd op basis van camerabeelden. Kort daarna werd er klacht ingediend. De feiten werden niet betwist. Er werd enige mildheid gevraagd. “Ik heb een gokprobleem”, klonk het. De verdediging vroeg een autonome probatiestraf maar hier ging rechter Theo Byl niet op in. Hij veroordeelde de man naast de celstraf ook nog tot het betalen van een geldboete.