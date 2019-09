Man die demente vader (83) slaat, krijgt opschorting van straf TVDZM

15u20 0 Mechelen Een man uit Mechelen heeft van de rechter opschorting van straf gekregen voor het uitdelen van enkele klappen aan zijn demente vader.

“Samenleven met die man was niet gemakkelijk”, zei de Mechelaar tegen de rechter op zitting. Hij ontkende de feiten niet. Die dateren van mei 2018. Toen kookten de potjes over nadat beklaagde naar zijn werk wilde vertrekken. Hierbij kruiste hij het bed van zijn 83-jarige vader en werd hij nageroepen. “Ik was moe en had de avond daarvoor te veel alcohol gedronken”, verklaarde de Mechelaar nog. Hij woonde op dat moment terug thuis na een stukgelopen relatie. Volgens zijn raadsman heeft het nooit goed geklikt tussen beklaagde en zijn vader. “De vader was erg autoritair in zijn opvoeding en was volgens mijn cliënt verantwoordelijk voor de dood van zijn broer. Die verongelukte tijdens een verkeersongeval”, zei zijn advocaat Tim D’hertogh. Op zitting excuseerde de Mechelaar zich uitgebreid tegenover de rechter. Hij vertelde ook dat hij de schade heeft vergoed en intussen opnieuw goed contact heeft met zijn vader.