Man die bewust inreed op voetganger krijgt negen jaar cel: “Met die snelheid wilde u hem doden” Tim Van Der Zeypen

25 juni 2020

11u00 2 Mechelen Idlir D. (26) uit Aalst moet negen jaar de cel in. In februari reed hij immers in Mechelen een man aan met wie hij al een tijdlang in onmin leefde. “Doelbewust”, oordeelde de rechter, en dat maakt D. schuldig aan poging moord. Het slachtoffer werd na de eerste aanrijding bovendien opniéuw aangereden.

De bewuste aanrijding kwam pas één dag na de feiten aan het licht. Het was de moeder van het slachtoffer die de politie had verwittigd. De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek. Dankzij camerabeelden en eerdere oproepen van getuigen, bleek de aanrijding zich te hebben voorgedaan op 14 februari.

Het slachtoffer was toen aan het wandelen in de Maurits Sabbestraat wanneer hij plots werd aangereden. “Doelbewust”, oordeelde het parket en nu ook de rechtbank in Mechelen. Toen het slachtoffer al op de grond lag, en op het moment dat hij wilde rechtstaan, werd hij opnieuw aangereden.

Het slachtoffer vloog over de motorkap en belandde uiteindelijk op de grond. Hij raakte gewond aan de rug en de knieën. Hij stelde zich burgerlijke partij. “Niet enkel heeft hij nog steeds nachtmerries, maar na de feiten moest hij opnieuw worden opgenomen in de psychiatrie”, klonk het bij zijn advocate.

“Potentieel dodelijk”

“Het feit dat het slachtoffer over jouw voertuig vloog, toont aan dat u hem met een hoge snelheid hebt aangereden”, motiveerde rechter Jessica Bourlet haar vonnis donderdag op zitting. “Hieruit kan de rechtbank besluiten dat u hem wilde doden. Die intentie is bewezen. De aanrijding had bovendien ook dodelijk kunnen aflopen.”

De Aalstenaar werd dus schuldig bevonden aan poging moord en niet voor slagen en verwondingen. Nochtans probeerde de verdediging de feiten op zitting wel te herkwalificeren. Volgens zijn advocaat lag een jarenlange vete over een gsm-toestel aan de basis van de feiten en werd zijn cliënt die bewuste dag zelfs uitgelokt. “Kort voor de feiten werd mijn cliënt gestoken met een mes. Hij liep daarbij zelf verwondingen op”, klonk het.

De rechtbank ging daar niet op in en veroordeelde de twintiger tot een gevangenisstraf van negen jaar effectief. Of hij in beroep zal gaan is nog niet bekend. Zijn advocaat wil eerst het vonnis met zijn cliënt bekijken. Het slachtoffer kreeg tot slot een provisionele schadevergoeding toegekend van 2.500 euro. Er werd ook een deskundige aangesteld om hem te onderzoeken.