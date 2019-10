Man belaagt zijn schuldbemiddelaar: “Hij belde me ’s nachts honderd keer op met een anoniem nummer” TVDZM

21 oktober 2019

13u10 0 Mechelen Een advocate uit Grimbergen heeft zich vanochtend burgerlijke partij gesteld tegen Dimitri B. De Mechelaar moest zich maandag verantwoorden voor belaging. Hij riskeert nu een celstraf van zijn tien maanden.

De advocate stapte in februari jongstleden naar de politie om klacht in te dienen tegen B. Tot voor kort was de Grimbergse zijn schuldbemiddelaar. Eind 2018 begon de Mechelaar haar plots lastig te vallen en te belagen. “Op een nacht tijd werd er zo’n honderd keer gebeld door een anoniem nummer. Dat bleek later beklaagde te zijn”, klonk het op zitting. Volgens het parket bleef het niet bij dat ene feit. Ook in 2018 al viel hij haar meermaals lastig door het versturen van e-mails, berichten en ongepaste telefoontjes. Het parket eiste een celstraf van tien maanden en een geldboete van honderd euro.

De verdediging betwistte de feiten niet maar stelde zich wel de vraag waarom enkel B. terecht stond voor de belaging. “Veel van deze telefoontjes en berichten waren ook afkomstig van zijn ex-vriendin”, aldus B.’s advocate. “In ieder geval beseft mijn cliënt nu wat hij heeft gedaan en dat dit niet door de beugel kon.” Aan de zijde van de verdediging vroeg men een werkstraf.

De advocate tot slot stelde zich burgerlijke partij voor 5.000 euro. Een vonnis volgt op 18 november.