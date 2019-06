Man belaagt slachtoffer en gaat diens ramen ingooien TVDZM

18 juni 2019

16u16 0

Davit M. uit Mechelen heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor belaging, vernieling en het uiten van bedreigingen. Afgelopen zomer belde een man naar de politie om klacht in te dienen. Kort daarvoor waren de ramen van zijn woning ingegooid en had hij telefoon gekregen van beklaagde. Die bedreigde hem met de dood en met het feit dat hij de woning zou afbranden. “Vrij snel rees er een vermoeden wie er achter zat. Het slachtoffer en beklaagde hadden al een tijdlang een vete met elkaar”, zei de openbaar aanklager vanochtend op zitting. De politie kon de man identificeren en confronteerde M. met beelden van beveiligingscamera’s en de ANRP-camera’s. Al snel ging M. over tot bekentenissen. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van tien maanden en een geldboete van 1.200 euro effectief. Rechter Goedele Van den Brande velt op 2 september een vonnis.