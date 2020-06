Man bedreigde fuifganger met mes, parket eist effectieve celstraf van acht maanden Tim Van Der Zeypen

10 juni 2020

16u25 0 Mechelen Een 33-jarige man uit Mechelen stond woensdag voor de rechter in Mechelen. Hij moest er zich komen verantwoorden voor het bedreigen van een ander man. Hij gebruikte hiervoor een mes.

De feiten dateren van vorig jaar. Toen was de Mechelaar aanwezig op een fuif. “Er ontstond een discussie tussen enkele mensen. Hierop ging de beklaagde een mes halen”, zei de openbaar aanklager vandaag op zitting. “Er werd vervolgens ook uitgehaald met het mes.” Gewonden vielen er niet. Eén aanwezig slaagde erin om het mes heel snel uit de handen van de dertiger te halen.

De man die werd bedreigd met het mes stelde zich burgerlijke partij. Er werd een schadevergoeding gevraagd van 2.500 euro. “Mijn cliënt is nog steeds angstig en heeft nachtmerries. Hij durft zelfs niet meer op stap te gaan”, klonk het de advocaat van de tegenpartij. De dertiger zelf ontkende de bedreigingen niet. Zijn advocaat Cédric Monheim vroeg een werkstraf.

“Het gaat hier om een langere vete tussen mijn cliënt en de burgerlijke partij”, zei de strafpleiter. “Op het moment van de feiten had mijn cliënt wat teveel gedronken. Het gaat om een momentopname en inmiddels beseft hij dat hij in de fout is gegaan.” Of rechter Suzy Vanhoonacker de verdediging zal volgen weten we op 24 juni. Dan velt de Mechelse rechter haar vonnis.