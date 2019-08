Man (81) bestolen TVDZM

12 augustus 2019

08u20 0

Een 81-jarige man is in de Nekkerspoelstraat bestolen door een gauwdief. De dief ging ervandoor met de portefeuille van het slachtoffer. Naast een geldsom maakte de dief ook nog enkele identiteitsdocumenten buit. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.