Man (69) bestolen terwijl hij geld afhaalt TVDZM

04 november 2019

14u35 0

Een 69-jarige man is op het Koning Albertplein het slachtoffer geworden van een diefstal. De dief ging ervandoor met een geldsom. Opmerkelijk is dat het slachtoffer op het moment van de diefstal geld aan het afhalen was aan een geldautomaat.