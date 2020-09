Man (66) doet oneerbaar voorstel aan dertienjarige Tim Van Der Zeypen

17 september 2020

15u00 0 Mechelen Een 66-jarige man uit Mechelen heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid van een meisje onder de zestien jaar. De man riskeert nu 18 maanden met uitstel.

Het tienermeisje was in mei vorig jaar naar huis aan het wandelen. Ze was net brood gaan halen. “Wanneer het slachtoffer aan haar huis kwam, benaderde de beklaagde plots het slachtoffer en begon hij te praten. Hij noemde haar schatje en vroeg of ze het een keertje wilde doen”, zei de openbaar aanklager vandaag op zitting. “De man wreef daarna over haar poep.” De tiener vluchtte naar binnen en lichtte haar ouders in. De familie stapte dan ook naar de politie.

Oneerbaar voorstel

Op basis van camerabeelden van een dagwinkel in de buurt, kon de politie een verdachte identificeren. Het ging om de 66-jarige beklaagde. De man werd verhoord, maar ontkende de feiten. Tijdens dat verhoor vertelde hij de politie dat hij het meisje mogelijk heeft aangesproken. “Maar oneerbare voorstellen heb ik nooit gedaan”, zei de man nog. “Ik wou gewoon vriendelijk zijn.” Vijftien jaar geleden werd de zestiger ook al een keer veroordeeld voor een aanranding. Het parket eiste daarom achttien maanden met probatie-uitstel.

Dramatische ervaring

Bovenop de celstraf riskeert de zestiger ook nog een schadeclaim van het dertienjarige meisje. “Al willen wij hier geen geld uithalen”, klonk het. “Wij willen duidelijk stellen dat dit soort gedrag in de maatschappij niet door de beugel kan. Mijn cliënte moet nog puberen. U kan zich inbeelden dat dit een zeer dramatische ervaring was. Ze is er niet goed van geweest.” De verdediging betwistte de feiten. De advocaat van de zestiger vroeg de vrijspraak. “Op basis van twijfel”, besloot meester Yves Vekemans.

Vonnis op 15 oktober.