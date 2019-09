Man (49) vraagt werkstraf na diefstal van elektriciteit TVDZM

De 49-jarige Orhan A. uit Mechelen heeft vandaag aan de rechter een werkstraf gevraagd. De veertiger tekende verzet aan tegen een vonnis dat hem schuldig bevond aan de diefstal van elektriciteit. Zo brak hij in 2018 de zegel van nutsmaatschappij Fluvius en liet hij door een vriend prullen aan de elektriciteitsaansluiting. Zo kon hij ongeveer een maand lang gebruik maken van elektriciteit zonder hiervoor te betalen. Met de gevraagd e werkstraf hoopt A. zijn strafregister blanco te houden. Het parket kon zich hier enerzijds wel in vinden. Wat de rechter beslist, weten we op 30 september.