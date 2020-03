Man (49) slaat ex-vrouw na echtscheiding: “Ik kan dit zelfs niet meer aanhoren” Tim Van Der Zeypen

14u00 0 Mechelen Een 49-jarige man riskeert een celstraf van achttien maanden voor partnergeweld. Hij sloeg zijn vrouw en probeerde zelfs twee keer uit te halen met een keukenmes van dertig centimeter. De vrouw kon vluchten en zocht hulp bij haar werkgever. Kort daarvoor was het koppel de echtscheiding gaan aanvragen.

De vrouw werd destijds uitgehuwelijkt in Syrië. In 2016 kwam het koppel naar België. Vanaf hun aankomst kreeg ze naar eigen zeggen klappen en trappen. Soms waren hun kinderen zelfs getuige van de feiten. In maart vorig jaar werd de politie erbij gehaald.

Ze was toen naar haar werkgever gevlucht en vertoonde ernstige verwondingen. “Aan de politie vertelde ze dat ze was geslagen, bij de keel was gegrepen en dankzij het dragen van een rugzak net geen mes in haar rug had gekregen”, klonk het op de zitting.

“Geen geweld”

De beklaagde werd gearresteerd en verhoord. Hij ontkende niet dat hij verbaal agressief was. “Maar ik heb nooit gevochten of geweld gebuikt”, reageerde de man. Zijn advocate voegde toe dat hij enkel reageerde op het gedrag van zijn inmiddels ex-vrouw.

“Na de echtscheiding die er kwam omdat zij was vreemdgegaan, is mevrouw mijn cliënt gevolgd naar huis en begon zij ruzie te maken en te schreeuwen. Er zijn klappen gevallen en hij heeft gereageerd”, aldus zijn advocate.

Agressief monster

“Vandaag wil men mijn cliënt hier afschilderen als agressief monster terwijl het juist mevrouw was die begon uit te dagen.” Zij vroegen de vrijspraak aan de rechtbank. Het parket eiste een celstraf van achttien maanden effectief.

De ex-vrouw stelde zich burgerlijke partij. Ze vroeg een materiële en morele schadevergoeding van 1.150 euro. De feiten tekenden de vrouw zodanig dat ze op zitting zelfs de vertaling van de tolk weigerde. “Ik dit niet meer aanhoren of herbeleven”, besloot de vrouw.

Rechter Suzy Vanhoonacker nam de zaak in beraad. Een vonnis volgt op 1 april.