Man (49) laat elke dag afval van café achter op plein TVDZM

26 juni 2019

De politie in Mechelen heeft een 49-jarige man kunnen identificeren die stelselmatig afval achterliet op het Margaretha van Oostenrijkplein. Het afval was afkomstig vanuit een café op de Grote Markt. De dertiger zal nu moeten opdraaien voor opruimingskosten en kreeg ook een GAS-boete.

De politie ontving sinds begin juni verschillende meldingen van sluikstort op het Margaretha van Oostenrijkplein in Mechelen. Na controles bleek dat er in de zakken met afval telkens horeca-materiaal werd aangetroffen. “Het ging om bierviltjes, koffiepad, kroonkurken en dergelijke”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie voerde verder onderzoek uit en wijkagenten specialisatie milieu bracht al snel een verdachte in beeld. Het ging om een 49-jarige man uit Mechelen. “Hij bracht het afval mee vanuit een drankgelegenheid op de Grote Markt en nam dat vervolgens mee naar het Margarethaplein”, besluit Van de Sande. “Na verder onderzoek bleek dat hij ook elders in de stad dit soort afval zou hebben gedeponeerd.”