Man (47) bestolen op café

08 januari 2020



Op de Grote Markt in Mechelen is een 47-jarige man het slachtoffer geworden van een dauwdiefstal. Die gebeurde op het moment dat de veertiger een café bezocht. De dief ging ervandoor met een portefeuille. Deze werd uit de jas van het slachtoffer gestolen. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek liet hij deze even onbeheerd achter. Naast een bankkaart bestaat de buit ook nog uit enkele identiteitsdocumenten.