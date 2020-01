Man (46) staat terecht voor drie winkeldiefstallen TVDZM

20 januari 2020

14u45 0 Mechelen De 46-jarige Igor A. uit Moldavië riskeert een celstraf van een jaar en een geldboete tot 400 euro effectief voor drie winkeldiefstallen. Die pleegde hij vermoedelijk alle drie op dezelfde dag.

Midden november jongstleden werd hij op heterdaad betrapt bij elektrozaak Van den Borre in Mechelen. Toen ook zijn voertuig werd gecontroleerd, trof de politie nog enkele goederen aan die werden gestolen in supermarkt Delhaize en schoenenwinkel Brantano. “Die diefstallen heb ik gepleegd omdat ik geen geld had. Ik leefde in mijn wagen”, vertelde de 46-jarige Moldaviër aan de politie.

Openbaar aanklager Karel Berteloot geloofde dat niet. “Wat gaat meneer met damesschoenen doen of met een strijkijzer? Al zeker niet als hij in zijn auto leeft”, aldus Berteloot. De verdediging betwistte de diefstallen niet. Zijn advocaat Cédric Monheim vroeg een milde straf. “Hij is naar hier gekomen om auto’s te kopen en te verkopen. Dat is mislukt waardoor hij zonder geld kwam te zitten”, aldus de strafpleiter. “Hij zit nu al een tijdje in de gevangenis en wil nu graag zo snel mogelijk naar zijn thuisland terugkeren.”

Een vonnis in de zaak volgt op 3 februari.