Man (45) riskeert vier maanden cel voor het bedreigen van buurman met vuurwapen TVDZM

09 september 2019

Michaël V. (45) uit Mechelen riskeert een celstraf van vier maanden en een geldboete van 250 euro voor het bezitten van een illegaal vuurwapen en bedreiging. De veertiger had volgens het parket zijn buurman bedreigd met het wapen. “Dit terwijl hij stomdronken was”, aldus het parket. De politie werd erbij gehaald en kon de 45-jarige arresteren. Het wapen werd deels ontmanteld aangetroffen onder de zetel. Het bezit van het wapen werd niet betwist, de bedreiging wel. “Voor het wapen had ik inderdaad geen vergunning. Het was een erfstuk van mijn grootvader die gestorven is in 2000”, klonk het bij beklaagde. “De reden dat ik nooit een vergunning heb aangevraagd, is omdat ik het toch niet had gekregen. Gelet op mijn strafblad.” De man verzamelde de afgelopen jaren heel wat correctionele veroordelingen bij elkaar voor onder meer diefstallen, drugs en geweld. De advocaat van V. vroeg om een straf met probatie-uitstel. De buurman stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 300 euro. Op 7 oktober volgt het vonnis.