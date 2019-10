Man (44) staat terecht voor onmenselijke behandeling van stiefdochter (17): “Hij wou haar haar afscheren omdat ze geen goede moslima is” Tim Van der Zeypen

23 oktober 2019

17u00 0 Mechelen Een 44-jarige Mechelaar uit Tsjetsjenië heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor geweld tegenover zijn stiefdochter (17). In april 2019 moest de politie ingrijpen nadat de veertiger het haar van zijn stiefdochter wou afscheren met een tondeuse. “Ze wou haar hoofddoek niet dragen en gedroeg zich als een hoer”, vertelde de veertiger.

De zeventienjarige zou die bewuste dag op schoolexcursie vertrekken maar moest van haar stiefvader haar hoofddoek dragen. Toen de tiener weigerde, ontstond er een heftige discussie en probeerde ze weg te vluchten via de tuin. Daar werden buurtbewoners opgeschrikt door hulpgeroep en zagen ze hoe de veertiger, zijn stiefdochter bij de haren trok.

“Wanneer de politie er werd bij gehaald, vertoonde het meisje verwondingen aan de lip en beefde ze van angst”, vertelde openbaar aanklager Geert Noels op zitting. “Het meisje vertelde al huilend hoe haar stiefvader met een tondeuse had geprobeerd om haar haar af te knippen en haar ook bij de keel had gegrepen en geslagen."

“Slechte moslima”

De man werd meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. Hij gaf de feiten toe. “Het was een slechte moslima en als ze zo blijft verder doen, zal ze eindigen in de grond", klonk het bij de veertiger. De zeventienjarige verliet intussen uit de ouderlijke woning, de veertiger verblijft momenteel in de gevangenis.

Hij werd na zijn arrestatie eerst nog vrijgelaten onder voorwaarden maar weigerde om zich te laten begeleiden. Hierop werd hij door de onderzoeksrechter opnieuw aangehouden. Sindsdien verblijft hij in de gevangenis. Vandaag werd zijn zaak behandeld door de correctionele rechtbank.

Wereldoorlog 2

Het parket dagvaardde de veertiger voor slagen en verwondingen maar ook voor onmenselijke behandeling en tilde bijzonder zwaar aan de feiten. “Het haar afknippen als straf? Dan moet ik terugdenken aan de tweede wereldoorlog”, luidde het nog bij de openbaar aanklager. “Toen werd het haar geknipt van vrouwen die collaboreerde.”

Het parket eiste vandaag een celstraf van vijftien maanden mar voegde er wel nog aan toe dat het voorstander is van een begeleiding door het justitiehuis. “Al toont meneer niet veel motivatie om dit doen”, besloot de openbaar aanklager.

“Veel meegemaakt”

Buiten de onmenselijke behandeling werden de feiten toegegeven. Zijn advocate Kristel Coppieters probeerde de feiten te kaderen: “Mijn cliënt heeft vele oorlogen meegemaakt en heeft vaak lijdzaam moeten toezien wat er met vrouwen zonder hoofddoek gebeurde. Het praat de feiten niet goed. Dat beseft hij intussen ook. Maar hem naar de gevangenis sturen heeft helemaal geen zin.” De verdediging vroeg een straf met probatie-uitstel.

Donderpreek

Voor de zaak in beraad werd genomen, gaf rechter Suzy Vanhoonacker beklaagde nog een donderpreek: “Meneer, in België is een vrouw gelijkwaardig aan een man en mogen ze zelf keuzes maken. U moet goed begrijpen dat u haar uw wil niet kan opdringen.”

Een vonnis in de zaak volgt op 6 november.