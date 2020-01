Man (44) kan zich inbraken niet meer herinneren door medicatie en heroïneverslaving TVDZM

21 januari 2020

15u30 0 Mechelen Een 44-jarige man riskeert een celstraf van dertig maanden effectief. Saïd A. moest zich verantwoorden voor drie inbraken maar kon zich deze niet meer herinneren. “Het gevolg van de zware medicatie en drugsverslaving”, zei zijn advocaat.

De inbraken waarvoor hij terecht stond dateren van eerder dit jaar. Zo ging hij er in de Van Benedenstraat in mei vandoor met frigobox en een portefeuille. Drie maanden later ging hij er bij een woninginbraak vandoor met een juwelendoosje van een jonge vrouw. “Daartussen stal hij ook nog bijna 6.000 euro bij een inbraak in een bakkerij”, voegde de openbaar aanklager toe aan zijn vordering. Op basis van verschillende camerabeelden kon hij worden geïdentificeerd en gearresteerd.

“Meneer is met zijn 24 veroordelingen waarvan zeventien diefstallen, geen onbekende voor het gerecht”, aldus het parket nog. De verdediging betwistte de feiten niet maar verklaarde wel dat hij zich niets meer kon herinneren van de inbraken. “Omdat hij steeds onder invloed was van drugs of medicatie”, aldus de raadsman van A. Hij vroeg tot slot om niet in te gaan op de vraag van het parket om A. niet voor dertig maanden uit de maatschappij te trekken. “Hij kan binnenkort worden opgenomen voor zijn problemen en wil eraan werken.” De raadsman stelde een straf met probatie-uitstel voor.

Een vonnis valt op 12 februari.