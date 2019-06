Man (43) opgepakt voor inbraakpoging in bestelwagen TVDZM

25 juni 2019

Een dief heeft geprobeerd om in te breken in een bestelwagen. Die stond geparkeerd langs de weg in Kauwendaal. De eigenaar betrapte echter de dief. “Die sloeg eerst nog op de vlucht maar werd al snel gevat”, vertelt de politiezone Mechelen-Willebroek. “Een politieploeg ging ter plaatse en nam de man mee naar het politiekantoor.” Daar werd de verdachte, een 43-jarige man, verhoord en ter beschikking gesteld van het parket.