Man (38) bijt in arm van agent Tim Van Der Zeypen

23 juni 2020

11u15 0 Mechelen Een 38-jarige man uit Mechelen riskeert een celstraf van één jaar effectief voor weerspannigheid en voor slagen en verwondingen aan een inspecteur van de politiezone Mechelen-Willebroek. Hij beet onder meer in de arm van een agent.

De dertiger ging in mei van dit jaar volledig door het lint nadat de politie werd opgeroepen naar zijn woning. Hijzelf had de politie opgebeld tijdens een hevige discussie met zijn vrouw. En dat bleek niet de eerste keer te zijn. De politie moest in het verleden al meermaals uitrukken naar hun woning voor partnergeweld. In december 2019 werd de dertiger nog veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden voor het slagen aan zijn vrouw.

“Door de agenten werd er eerst geprobeerd om te bemiddelen maar plots sloeg de sfeer om en volgde er een zware discussie waarbij de beklaagde ook agressief werd tegenover de politie”, zei de openbaar aanklager op zitting. “Plots ging de beklaagde zelf in de aanval naar de agenten en moest er pepperspray worden gespoten. Alleen bleek dit hem niet tegen te houden. De man probeerde zelfs om het busje pepperspray uit de handen van de politie-inspecteurs te nemen waarop de beklaagde op de grond werd gewerkt. Hierbij werd een inspecteur in de arm gebeten.”

Zwaar strafregister

De dertiger werd meegenomen en zit sindsdien in de gevangenis. Onder meer omwille van zijn zware strafregister, maar liefst 38 veroordelingen voor drugs en agressie, vorderde de openbaar aanklager een effectieve celstraf. De feiten werden door de beklaagde niet betwist. Zijn advocaat Frédéric Thiebaut vroeg een straf met uitstel: “Hij heeft een drankprobleem en moet worden geholpen.” De politie-inspecteur die werd gebeten stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. “Er was nadien heel wat onzekerheid en onrust bij mijn cliënt. Onder meer omdat de beklaagde geen bloedtest wou afleggen na de feiten”, verduidelijkte de advocaat van de politie-inspecteur.

De zaak wordt binnenkort verder gezet.