Man (37) die politiecombi’s in brand stak riskeert bijkomende celstraf van drie jaar

Hulpdiensten moesten vorig jaar op 19 februari uitrukken voor een uitslaande brand op een afgesloten parking van de Mercedes garage langs de Brusselsesteenweg. Op de parking stonden toen drie politiecombi’s in brand. Het ging voertuigen van de politiezone Brussel-Hoofdstad. “Zij stonden er voor herstelling en onderhoud”, vertelde de raadsman van de Brusselse politiezone vandaag op zitting. “De voertuigen brandden volledig uit. De schade is groot. Ze wordt geraamd op ruim 70.000 euro.”

De politie startte een onderzoek op. Niet veel later konden ze een verdachte identificeren. Het ging om de dertiger. “De beklaagde werd door camerabeelden in de buurt opgemerkt met een jerrycan in de handen en een kap over zijn hoofd”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens. “Bovendien postte hij kort na de feiten ook opruiende taal op sociale media en kon de politie zijn voertuig opmerken voor én na de feiten.” De dertiger kon overigens ook al gelinkt worden aan een reeks brandstichtingen, twee dagen voor deze feiten.

Opslorping

Hiervoor werd T. afgelopen zomer al veroordeeld. De man hield toen zijn onschuld staande maar kreeg wel een celstraf van drie jaar. In beroep kwamen er daar nog eens twee bij. Vandaag vroeg het parket opnieuw een bijkomende celstraf van drie jaar op te leggen voor de brandstichtingen van de politiecombi’s. De verdediging betwistte de feiten niet maar vroeg een opslorping. “Laten we geen bijkomende straf opleggen. Mijn cliënt heeft al een celstraf van vijf jaar gekregen”, aldus de raadsman van T.

Waarom de dertiger de politiecombi’s destijds in brand was gaan steken is niet bekend. Kort voor de feiten werd er in Mechelen een 34-jarige man doodgeschoten door de politie. Dit nadat hij zijn vrouw, enkele kanten van een supermarkt, een fietsster en de politie had aangevallen met een mes. Er werd toen lange tijd gevreesd dat de brandstichtingen, vergeldingsacties waren door jongeren uit de buurt. “Ik weet niet waarom ik het heb gedaan maar ik besef wel dat ik nu alle kansen heb verspeeld”, besloot T.

Een vonnis volgt op 24 juni.