Man (34) riskeert vijftien maanden cel na belaging van zijn vrouw met een mes: “Hij riep dat hij iedereen ging vermoorden” TVDZM

22 januari 2020

13u25 0 Mechelen Een 34-jarige man verscheen vandaag voor rechter Suzy Vanhoonacker. Hij moest zich verantwoorden voor belaging en verboden wapendracht. In april vorig jaar liep hij rond met een mes en riep hij naar zijn schoonbroer dat hij iedereen ging vermoorden. “Hij stond onder stress en had een mes bij, maar hij heeft nooit iemand bedreigd”, zei zij raadsman Manu Bande.

De dertiger verscheen vandaag aangehouden voor de rechter. Een gevolg van een strafuitvoering door zijn strafrechtelijke verleden. Volgens openbaar aanklaagster Nele Poelmans liep hij de afgelopen jaren al liefst elf veroordelingen op voor onder meer geweldsdaden. Daarom tilde ze vandaag ook erg aan de feiten. “

“De beklaagde kwam toen op de bus een schoonbroer tegen en begon meteen te roepen dat hij iedereen ging vermoorden en dat de hele familie hem wel zou leren kennen”, ging de aanklaagster verder. “Toen even later zijn vrouw hem zag arriveren, belde ze meteen de politie. Net zoals de schoonbroer die net getuige was van de verklaringen.”

De politie kon hem overmeesteren en vond even later ook het mes. Dat moet hij vermoedelijk gaan verstoppen zijn in een hoop zand op een speelpleintje. De feiten werden deels betwist door de verdediging. “Heeft mijn cliënt iemand belaagd of bedreigd? Nee”, zei zijn advocaat Manu Bande. Hiervoor vroeg de strafpleiter de vrijspraak.

Het bezit van het mes werd niet betwist. Hiervoor vroegen ze de milde toepassing van de strafwet. “Dat mes had hij bij omwille van zijn eigen veiligheid. Voor deze feiten werd hij samen met zijn zoon aangevallen en moest hij enkele zware klappen incasseren.” Een vonnis volgt op 19 februari.