Man (29) riskeert internering na spuwincent in station Tim Van Der Zeypen

30 september 2020

14u15 0 Mechelen Denis W., een 29-jarige Keniaanse vluchteling, stond vandaag voor de rechter. De twintiger moest er zich verantwoorden voor het spuwen naar het veiligheidspersoneel van de NMBS in het station van Mechelen. Het parket vraagt de internering.

Op 7 mei 2020 merkte het veiligheidspersoneel van het groot station in Mechelen de 29-jarige man op. De jongeman droeg op dat moment geen mondmasker. Nochtans was dit door de coronacris op dat moment verplicht op zowel het openbaar vervoer als in de stations.

Toen het veiligheidspersoneel de twintiger hierover aansprak, werd die onmiddellijk agressief. Niet enkel werden ze met de dood bedreigd, de jongeman begon ook te spuwen. De politie van Mechelen-Willebroek werd erbij gehaald en kon de man inrekenen. Het bleek om de 29-jarige W. te gaan.

W. is een Keniaanse vluchteling, die sinds kort in Mechelen verbleef en werkte. De jongeman werd aangehouden door de onderzoeksrechter en opgesloten in de gevangenis. Ook vandaag verscheen hij aangehouden voor de rechter. Het parket tilde zwaar aan de feiten, maar vorderde een internering.

De verdediging betwistte de feiten en vroeg de vrijspraak. Volgens de advocate van de Keniaan waren er onvoldoende elementen om te oordelen dat er effectief was gespuwd. “Dat is in ieder geval niet gebleken uit het dossier of uit de camerabeelden in het station”, klonk het bij de advocate. “Er wordt enkel gepraat over ‘Ik heb gehoord dat’ of ‘ik dacht dat’. De verklaringen lijken me ongeloofwaardig.”

Vonnis op 28 oktober