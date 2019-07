Man (21) riskeert celstraf voor partnergeweld Tim Van der Zeypen

17 juli 2019

14u43 0 Mechelen E en 21-jarige jongeman uit Mechelen riskeert een celstraf van een jaar met probatie-uitstel voor partnergeweld. De twintiger drong begin april 2019 het appartement van zijn ex-vriendin binnen en viel haar aan.

De jonge Mechelaar verscheen vandaag aangehouden voor de rechter. Sinds de feiten zit hij in de gevangenis. De man drong in april de flat van zijn ex-vriendin binnen met haar huissleutel die hij had laten namaken. Dat deed hij kort nadat de twee uit elkaar waren gegaan en hij haar de sleutel moest terug geven. “Eens binnen ontstond er meteen een ruzie waarbij hij de gsm van zijn ex afnam en vernielde. Vervolgens pakte hij haar ook nog vast en duwde ze vervolgens op de zetel. Ze raakte daarbij ook gewond”, klonk het in de vordering van procureur des koning Lieselotte Claessens. De jonge vrouw wist te ontsnappen en verwittigde samen met een vriendin - die getuige was van de feiten - de politie. Die kwam ter plaatse en arresteerde de man.

Verjaardag

De bewuste dag van de feiten was de ex-vriendin jarig. Volgens de verklaringen van beklaagde hadden de twee afgesproken om die dag samen iets te doen. “We wilden naar de cinema maar ik hoorde plots niet meer van haar”, verklaarde hij aan de speurders. “Omdat ik niets van haar hoorde, ben ik naar haar getrokken.” Het meisje verklaarde net dat de twee niet hadden afgesproken en vertelde de politie verder nog dat de twee na een relatie van drie jaar kort daarvoor uit elkaar waren gegaan. “Maar hij kon dat niet goed aanvaarden”, klonk het nog. Nog volgens het parket stuurde hij haar geregeld berichten, volgens telefonie-onderzoek zelfs zo’n 1.400-tal. “Dit terwijl de ex-vriendin duidelijk liet verstaan dat zij de relatie niet wou verder zetten”, besloot Claessens.

Verkrachting

Zij wou vandaag vooral een duidelijk signaal geven aan beklaagde en verwees onder meer naar een recent vonnis dat hem een werkstraf had opgelegd voor slagen en verwondingen aan hetzelfde slachtoffer alsook een veroordeling voor verkrachting in maart 2017. Ook toen was zijn slachtoffer zijn ex-vriendin. Openbaar procureur Claessens vorderde vandaag een straf met probatie-uitstel maar vroeg wel om een contactverbod op te leggen en wil dat de man een cursus voor zijn agressieproblematiek gaat volgen. De verdediging betwistte de feiten niet. Al probeerde hij de verwondingen wel nog te minimaliseren door te zeggen dat die afkomstig waren van haar hond.

Een vonnis in de zaak volgt vrijdag