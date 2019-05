Makelaar rijdt over voeten van werfleider en deelt klappen uit TVDZM

28 mei 2019

17u00 0 Mechelen Het openbaar ministerie heeft dinsdga een celstraf gevorderd van zes maanden tegen een Mechelse makelaar. De man stond terecht voor een geval van verkeersagressie. Hij reed niet enkel over de voeten van een werfleider maar sloeg ook nog een arbeider in het aangezicht.

De feiten dateren begin maart 2017. Toen reed de Mechelse makelaar in de Lange Schipstraat maar werd hij opgehouden door een vrachtwagen. Die was er bouwmaterialen aan het lossen. Na twintig minuten wachten, ging de makelaar zijn verhaal halen maar dat liep volgens het parket al snel uit de hand.

“Vrij snel werd de discussie bijzonder agressief en richtte de man zich naar de chauffeur”, klonk het. “Beklaagde stapte terug naar zijn auto en reed weg maar reed daarbij wel over de voet van een werfleider. Toen diens collega verhaal kwam halen, sloeg beklaagde die man in het aangezicht.”

Het slachtoffer raakte volgens zijn advocaat gewond en kon lange tijd niet meer gaan werken. Hij vroeg zowel een materiële als morele schadevergoeding van de Mechelse makelaar. Die liet zich vandaag vertegenwoordigen door zijn raadsvrouw Liesbeth De Vleesschouwer. Zij vroeg voor de slagen en verwondingen aan de arbeider de vrijspraak. “Wegens uitlokking”, luidde het nog.

Het rijden over de voet van de werfleider werd niet betwist. Dit was naar eigen zeggen een spijtig voorval. De rechter nam de zaak in beraad.

Een vonnis volgt op 24 juni.