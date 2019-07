Makelaar krijgt zes maanden cel met uitstel TVDZM

11u10 0 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft een makelaar schuldig bevonden voor verkeersagressie. De man kreeg een celstraf van zes maanden met uitstel. Hij reed volgens het parket vorige maand niet enkel over de voeten van een werfleider maar sloeg later ook nog een arbeider in het aangezicht.

De feiten dateren begin maart 2017 en begonnen nadat de Mechelse makelaar in de Lange Schipstraat werd tegengehouden door een vrachtwagen die bouwmaterialen aan het lossen was. Na twintig minuten wachten, ging de makelaar zijn verhaal halen en dat liep al snel uit de hand. “Vrij snel werd de discussie bijzonder agressief en richtte de man zich naar de chauffeur”, klonk het bij het parket. “Beklaagde stapte terug naar zijn auto en reed weg maar reed daarbij wel over de voet van een werfleider. Toen die zijn collega verhaal kwam halen, sloeg beklaagde die man in het aangezicht.” Volgens de advocate van de makelaar werd hij eerst uitgedaagd. Zij vroeg de vrijspraak. Het rijden over de voet van de werfleider werd niet betwist. Dit was naar eigen zeggen een spijtig voorval. De rechtbank volgde die redenering niet en veroordeelde de man toch. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal ruim 20.000 euro betalen. Een van de arbeiders raakte gewond en kon lange tijd niet meer gaan werken.