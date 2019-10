Make-A-Wish en Mechels bedrijf laten droom van leukemiepatiëntje in vervulling gaan: Helena (4) vliegt op een eenhoorn

Els Dalemans

13 oktober 2019

17u50 0 Mechelen De 4-jarige Helena Hessels uit Nijlen zag zondag haar droom in vervulling gaan. Het kleine meisje, dat de voorbije maanden vocht tegen leukemie, wou vliegen op de rug van een eenhoorn. Het Mechelse bedrijf VR Base bouwde speciaal voor Helena een virtuele wereld: ze kon samen met haar familie niet alleen vliegen maar ook wandelen tussen de eenhoorns dankzij haar speciale ‘toverbril’.

De organisatie Make-A-Wish kwam met de ouders van Helena in contact in het ziekenhuis. Zij vroegen of ze voor het meisje een droom in vervulling konden laten gaan, en Helena wist meteen wat ze wou: vliegen op een eenhoorn. “Over die vraag hebben we toch even diep moeten nadenken”, lacht Annie Emmerechts van Make-A-Wish. “Een gewoon paard verkleden was geen optie, want dat dier kan natuurlijk niet vliegen. Sprookjesfiguren bestaan wél in een virtuele wereld, en zo kwamen we bij het bedrijf VR Base terecht.”

Roze droomwereld

Maar tussen alle games met actiehelden, tanks en vijanden zat niet meteen een roze droomwereld. “We hebben even moeten zoeken hoe we dit project zouden aanpakken. Uiteindelijk gingen we van start met een 3D-versie van een paard, dat we met de nodige kleuren en vleugels omtoverden tot een eenhoorn. Daarna creëerden we een sprookjeswereld, een decor waar Helena met haar eenhoorn overheen kon vliegen”, zegt Arne Snackaert van VR Base.

Virtuele vlucht

“De papa van Helena bracht zijn zadel mee, daar kon het meisje op plaatsnemen voor haar virtuele vlucht. We creëerden ook een droomweide, waar Helena en haar broers en zussen verkleed als prinsessen konden wandelen tussen de eenhoorns. Dat we met dit spel iets helemaal anders doen dan we gewend zijn, is nog zachtjes uitgedrukt. Maar we konden deze vraag niet weigeren, en het heeft ons ook doen nadenken. Het hoeven niet altijd schietspelletjes te zijn, we kunnen met dit soort belevingsspelen een heel ander publiek bereiken.

Met hele gezin genieten

Mama Manuela Wilmssen keek dankbaar toe hoe Helena, samen met haar broers Arthur en Peter en zussen Arwen en Victoria genoot van de ervaring. “Het is moeilijk te omschrijven wat dit met je doet: dat mensen zulke inspanningen doen om de gekke wens van een klein meisje in vervulling te laten gaan. Wat ikzelf ook heel belangrijk vind, is dat we hier met het hele gezin van kunnen genieten. Het draaide de voorbije maanden vooral om Helena, en als ze weer eens naar het ziekenhuis moest kreeg ze vaak een extra geschenkje toegestopt. Nu maken de andere kinderen mee pret met hun zus, zij horen er immers ook bij.”

Echt of nep?

Helena was eerst een beetje in de war, maar vond uiteindelijk vooral de rit op de rug van de eenhoorn geweldig. “We gingen omhoog en weer omlaag, en zagen onder ons de stal en de bomen... Ik droeg ook een toverbril om in het toverbos te wandelen, maar was dat nu echt of nep?”, vroeg de vierjarige zich pienter af. Na de tocht op de eenhoorn, trakteerde Make-a-Wish Helena zondag nog op een picknick en een bezoek aan een manege.