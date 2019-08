Majorettes verliezen kleedjes, drumband moet allicht optreden afzeggen: schade na hevige brand in ‘De Oude Weverij’ is groot Tim Van der Zeypen

29 augustus 2019

19u00 0 Mechelen De brand in het pand ‘De Oude Weverij’ langs de Nijverheidstraat in Mechelen heeft voor heel wat ravage gezorgd. De Armeense gemeenschap verloor haar ontmoetingscentrum, Va et Vient Majorettekorps en drumband Fatiboombastic zagen naast hun materiaal ook hun repetitielokaal in de vlammen opgaan.

Wanneer het nieuws van de brand het Mechelse majorettekorps bereikte, zakten zij meteen af naar ‘De Oude Weverij’ om poolshoogte te nemen. “In het pand houden wij onze repetities maar bergen we onze accessoires, botten en kleedjes op”, vertelt Anne-Roos Vandezande van Va et Vient Majorettekorps. “We zijn voorlopig nog volop bezig met het oplijsten van de schade maar zeker is dat er heel wat spullen, waaronder onze gele kleedjes voor de Cavalcade, verloren zijn gegaan in de brand. Die kleedjes hadden een geschiedenis en dus ook een grote emotionele waarde.”

Ook drumband Fatiboombastic werd zwaar getroffen door de brand. De drumband houdt eveneens repetities in het getroffen pand en bergt zijn trommels op in hetzelfde materiaalhok als dat van het majorettekorps. “Nog voor de brand escaleerde, hebben we al enkele trommels uit het pand kunnen halen maar de anderen zijn mee in vlammen opgegaan”, reageert Hilde Dries van Fatiboombastic. “Grote vraag blijft of die geredde trommels nog wel bruikbaar zijn. Door de hitte zijn de vellen mogelijk kromgetrokken of beschadigd door het roet.”

De Parade

Nu zaterdag zou zowel de drumband als het Va et Vient Majorettekorps optreden tijdens De Parade. Een evenement naar aanleiding van de verhuis van de oude bibliotheek naar hun nieuwe locatie in Het Predikheren. “Maar de kans bestaat dat we dit optreden zullen moeten afzeggen”, aldus Hilde. “We zoeken nu naar alternatieven en bekijken of we bij andere groepen drums kunnen lenen.”

Naast de twee Mechelse verenigingen zorgde de verwoestende brand ook voor behoorlijk wat tegenslag bij de Armeense gemeenschap. Zij hadden er hun ontmoetingscentrum en houden er tal van activiteiten. Naar verluidt zijn zij nu samen met de gemeente op zoek naar oplossingen om deze activiteiten te kunnen laten doorgaan.

Repeteren

“We zijn intussen gestart met het aanspreken van contacten om zo snel als mogelijk een nieuwe locatie te vinden om te kunnen repeteren”, aldus Anne-Roos. Hilde van Fatiboombastic vult aan: “Maar evident zal dit niet zijn. Wij repeteren wekelijks en starten al in september.” Wie beide verenigingen kan helpen met het vinden van een repetitielokaal of materiaal, kan met hen in contact komen via hun Facebookpagina’s.

Ondanks de opdoffer, laten zowel Va et Vient en Fatiboombastic de moed niet zakken. “Het is een zware domper maar we laten ons niet ontmoedigen”, besluit Anne-Roos. “Het bleef gelukkig enkel bij materiële schade en er zijn geen gewonden gevallen.”

Roofing

De brandweer had de afgelopen uren in ieder geval zijn handen vol met de zware brand. Die moest nog tot donderdagmiddag blussen alvorens alle vlammen waren gedoofd. Die bluswerken gingen soms gepaard met hevige rookpluimen. Een koppel besloot daarop om de nacht elders door te brengen. “In onze woning hing te veel rook”, vertelt de bewoonster. “De muur van onze badkamer grensde het pand dat brandde. De brandweer moest daarom vanuit onze woning blussen.” Naar alle waarschijnlijkheid werd de brand veroorzaakt door roofingwerken.