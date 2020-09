Maïté Simons (Mechelse): “Stappen gemaakt als collectief” Werner Thys

20 september 2020

11u11 0 Mechelen Op de derde speeldag in de Eredivisie bij de vrouwen leed Mechelse zaterdag in een Antwerpse derby een nipte 2-1 nederlaag op het veld van Victory. De ervaren Maïté Simons hoopt dat Mechelse zich na dertien speeldagen in de top acht kan knokken, maar angst om eventuele play-downs te spelen heeft ze niet.

Na vele jaren bij Braxgata – waar ze aan de zijde van haar zus en ex-Red Panther-keeper Mégane twee landstitels veroverde – koos Maïté Simons (28) vier seizoenen geleden voor het ambitieuze project van Mechelse. “Ik was meteen geïnteresseerd”, zegt Simons. “Het eerste jaar grepen we net naast promotie naar de Eredivisie, maar een jaar later was het wel raak. Vorig seizoen mochten we dan voor het eerst proeven van hockey in de topreeks.”

Zich handhaven in de Eredivisie is sowieso lastig voor een promovendus en dat Mechelse bij het stopzetten van de competitie omwille van corona op weg leek naar de play-downs was dan ook geen verrassing. “Op de eerste speeldag kregen we een rammeling van Watducks, maar daarna ging het alsmaar beter”, aldus Simons. “We speelden echt wel goede wedstrijden, enkel de ervaring op het hoogste niveau ontbrak. We maakten alleszins kans om de play-downs te overleven.”

Drie op negen

Die play-downs kwamen er uiteindelijk niet en alle teams uit de Eredivisie mochten in dit nieuwe seizoen opnieuw aan de slag bij de elite. Na drie speeldagen bewees het team van het trainersduo Don Tissen-Alessandro Geleyns dat het geen vogel voor de kat is. Na een nipte 2-1-nederlaag op het veld van Racing, werd vorige week met 1-0 gewonnen van Leuven. Nieuw puntengewin kwam er zaterdag niet op het veld van Victory. Net als tegen Racing opende de Zuid-Afrikaanse Savannah Burns de score voor Mechelse, maar Rachel Winthagen en Lieke Hulsen hielden de drie punten in Edegem.

“Drie op negen is niet verkeerd, maar we hoopten op meer”, aldus Simons, die samen met ex-Red Panther Silke Steenackers bij Mechelse voor de ervaring zorgt. “In vergelijking met vorig jaar zijn we er op collectief vlak op vooruit gaan. We vinden elkaar beter. Een sterk Victory zette echter stevig druk en daar raakten we moeilijk uit.”

Mikken op plaats acht

Na dertien speeldagen wordt de rekening in de Eredivisie gemaakt: de beste acht teams gaan naar de play-offs, de laatste zes strijden in de play-downs om drie plaatsen in de Eredivisie 2021-2022. “Ik kan niet garanderen dat het lukt, maar ik hoop echt op die achtste plaats”, lacht Simons. “Vanaf nu moeten we alle matchen tegen rechtstreekse concurrenten winnen. Lukt het niet, dan moet het behoud via de play-downs gegarandeerd worden. Dit team is zelfzeker genoeg om zonder angst aan de slag te gaan. Mechelse moet een blijver in de Eredivisie worden.”