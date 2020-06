Magneetvissers halen twintig fietsen uit Dijle: “Op anderhalf uur tijd aanhangwagen vol” Wannes Vansina

03 juni 2020

16u54 3 Mechelen De Mechelse vrienden Nathan Van den Akker (34) en Jonathan Bulteel (24) hebben maandagavond een twintigtal fietsen opgevist uit de Binnendijle. “Op anderhalf uur tijd hadden we een aanhangwagen vol”, vertellen ze.

Nathan en Jonathan zijn magneetvissers. Regelmatig trekken ze er bij wijze van aangenaam tijdverdrijf met een zware magneet op uit om metaal te vissen uit de waterlopen, doorgaans de Leuvense Vaart.

Maandag trokken ze op goed geluk naar de binnenstad. Een buurtbewoner verwees hen door naar de Lange Schipstraat, waar dankzij de lage waterstand duidelijk te zien was dat daar veel tweewielers in het water lagen.

Zatte feestvierders

Op een mum van tijd haalden ze een heleboel fietsen boven. “Hoe de fietsen in het water belandden? Ik vermoed dat ze in de Dijle werden geknikkerd door zatte feestvierders die dat voor de lol deden, maar echt weten doen we dat natuurlijk niet”, vertelt Nathan.

“Nog bruikbare of gegraveerde fietsen brengen we naar de politie, de rest verkopen we aan de schroothandelaar.” Veel levert hen dat niet op. Voor de 260kg fietswrak van maandag kregen ze 28 euro, net genoeg om hun touw dat beschadigd raakte te vervangen.



Wat ligt er nog?

Xavier Cloetens wees hen de locatie aan en is blij dat er dankzij de twee vrienden een hoop minder rommel in de Binnendijle ligt. Hij maakte foto’s en een filmpje en deelde dat op sociale media. “Ze zeden het ‘just for fun’. Echt goeie gasten”, looft hij.

“Ik vraag mij af wat er nog meer in het water ligt, want ze hebben amper een vijfde gedaan van het stuk Binnendijle ter hoogte van het pleintje aan de drie grieten”, aldus nog de buurtbewoner.