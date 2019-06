Maatjesfeest neemt “gigantisch risico” met 5.000 haringen en evenveel oesters Wannes Vansina

06 juni 2019

11u46 0 Mechelen Café Sava en Luc Vis organiseren op woensdag 12 juni een nieuwe editie van hun populaire Maatjesfeest. Op het menu: 5.000 jonge haringen, evenveel oesters en acht paellapannen. “Een gigantisch risico”, zegt Luc Vis.

Het Maatjesfeest is een begrip. Het evenement op de Grote Markt brengt steevast een massa volk op de been. Vandaar dat de organisatoren ook een berg vis klaar hebben staan. “Ik krijg vaak commentaar dat de paella te rap op is, maar meer kan niet. Nu al neem ik een groot risico, want als het woensdag regent, dan blijf ik daar wel mee zitten. Vandaar dat het jammer is dat de stad ons laat betalen als een commercieel evenement, terwijl we onszelf eerder beschouwen als een culturele instelling”, zegt Luc Vis.

Het evenement is overigens meer dan maatjes, calamares of ‘boekstring’ eten. De organisatoren brengen met Sjarel Van den Bergh en vrienden, Mary’s Little Lamb, de Big Band van het Conservatorium en Pardon Service opnieuw een gevarieerd muziekprogramma. Het feest start om 16 uur. Een grote tent zorgt ervoor dat bezoekers droog kunnen zitten. Sjarabang verkoopt tijdens het Maatjesfeest kunstwerken.