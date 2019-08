Maanrock-VJ tovert dansende Mechelaars op groot scherm. “Stuur mij je beste moves!” Wannes Vansina

21 augustus 2019

“Mechelaars, stuur je beste dance-moves naar videomaanrock@subtiv.net voor eeuwige roem!” Die oproep komt van VJ Pieter Steyaert. Met wat geluk krijgen de inzenders zichzelf tijdens het Maanrockweekend te zien op de LED-schermen van het Feest Podium.

Steyaert zorgt dit weekend voor passende beelden bij de muziek van het podium op de IJzerenleen. De VJ is wel vaker ‘te zien’ op festivals – afgelopen weekend verzorgde hij nog de beelden in de Boiler Room van Pukkelpop – maar het wordt zijn eerste Maanrock. “En dat is best leuk. Van op mijn terras in de Hoogstraat kan ik het podium zien staan waar ik ga werken.”

Hij heeft zo’n 4.000 video’s klaar staan waaruit hij kan putten, maar zou graag ook wat Mechelaars op de LED-schermen toveren. “Maanrock is een op en top Mechels festival dus dacht ik: Waarom niet de dansmoves van de Mechelaars gebruiken?”

Intussen kreeg hij al een vijftigtal reacties. “De eerste van een dansende man in KV-Mechelen T-shirt. Kan het Mechelser zijn? Daarnaast kreeg ik ook een filmpje van iemand die danst aan de Sint-Romboutstoren, van mensen die modern ballet of techno dansen… Ook tijdens het festival zijn nog beelden welkom.”

Niemand zal minutenlang te zien zijn. “Wel zal ik korte stukjes verwerken in functie van de muziek. Vaak zullen de beelden bewerkt zijn. Ze worden bijgekleurd of het kan zijn dat enkel contouren overblijven”, besluit hij.