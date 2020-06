Maanrock stelt eerste namen voor editie 2021 voor Wannes Vansina

08 juni 2020

14u42 1 Mechelen #LikeMe, Compact Disk Dummies en Arno. Dat zijn de eerste namen voor de 24ste editie van het Mechelse Maanrockfestival, dat volgende zomer plaatsvindt.

De genoemde artiesten hadden eigenlijk deze zomer op Maanrock moeten spelen. “Met Mechelen Feest hebben we een duidelijk engagement genomen naar alle artiesten die op de planning stonden voor 2020. We geven hen zo snel mogelijk een nieuwe kans om in Mechelen op te treden. Voor muzikanten en hun entourage is de coronacrisis een enorme domper. Door optredens te herbevestigen willen we hen zoveel mogelijk steunen in deze moeilijke tijden”, zegt voorzitter Kristof Calvo.

Voor deze zomer werkt Mechelen Feest aan een alternatief zomerprogramma. Het zal dat binnenkort voorstellen.