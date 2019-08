Maanrock gaat laatste uren in: wachten op toppers en verkoeling Wannes Vansina

25 augustus 2019

17u58 0 Mechelen Maanrock gaat zijn laatste uren in. Momenteel brengen de Romeo’s de Grote Markt nog in vervoering, daarna is het wachten op headliners BLØF en Milow. En op verkoeling.

Voor de kinderen zit het hoogtepunt er al op. Plop smolt zowat in zijn kostuum, zijn jeugdige publiek met hem. De thermometer gaf 30 graden aan en de toeschouwers zochten dan ook wijselijk de schaduw op of de kraantjes met drinkwater.

Na de kaboutervriend was het aan de Romeo’s om het publiek in te pakken. De vesten gingen al snel uit, maar helemaal vol kregen ze de Grote Markt niet. Ze zorgden wel voor ambiance en ook de deelnemers van ‘Down the road’ zagen dat het goed was.

Een volle Markt is allicht voor later op de avond. Het zou wel eens de drukst bijgewoonde Maanrock van de afgelopen jaren kunnen worden, want vrijdag en zaterdag kenden de hoogste publieksopkomst sinds de vernieuwing. Volgens de organisator kwamen zo’n 70.000 bezoekers opdagen.

Vanuit veiligheidsoogpunt is het wel een rustige Maanrock. “We beleven als politie een zeer rustige Maanrock. Vrijdagavond werden dertien personen geverbaliseerd voor wildplassen en er is af en toe een opstootje geweest, maar niets noemenswaardig. Het is een goed en fijn feestweekend”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.