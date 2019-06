Maanrock doet het met minder podia: “Maar zo’n affiche hebben we nog nooit gehad!” Wannes Vansina

11 juni 2019

20u39 0 Mechelen Mechelen Feest heeft dinsdag het volledige programma voorgesteld van Maanrock. Onder meer Arsenal en Intergalactic Lovers zakken eind augustus naar Mechelen af. De Vleeshalle wordt een nieuwe hotspot, drie andere feestlocaties verdwijnen: Hof van Busleyden, de tuin van het Oh! en de aartsbisschoppelijke tuin.

De afgelopen jaren kon het niet op. Alsmaar meer artiesten zakten af naar alsmaar meer locaties in de Mechelse binnenstad. 2019 brengt een kentering. Na vijf edities verdwijnt het Hof van Busleyden als evenementenlocatie, met de tuin van het Oh! (door Moes) verliest Maanrock na twee edities zijn meest feeërieke feestplek. Ook de stilteplek van vorig jaar in de aartsbisschoppelijke tuin keert niet terug.

Volgens voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo zet het festival niet de tering naar de nering. “Busleyden was te klein geworden voor het Klassiek Podium. Vandaar dat we Casco Phil een aparte avond geven op ParkPop. Het jazzcontest en de hafabra’s krijgen een plek op ons nieuw ‘Mechels Podium’”, verklaart Calvo. “De stilteplek had vorig jaar dan weer tot doel de aartsbisschoppelijk tuin te laten ontdekken, maar die is nu open. Moes besliste zelf om een jaartje over te slaan.” Giel Kops van Moes bevestigt. “Deze zomer hebben we het te druk, volgend jaar keren we terug met een nieuw concept.”

Arsenal

Maanrock hoeft wat Calvo betreft zeker niet onder te doen voor vorige edities. “Een affiche als deze hebben we zelfs nog nooit gehad!”, maakt de voorzitter zich sterk. Onder meer Arsenal – afgelopen weekend nog op Werchter Boutique – Intergalactic Lovers en Discobaar A Moeder werden nog aan de affiche toegevoegd. Eerder werden al Kabouter Plop, De Romeo’s, Yevgueni, BLØF, Milow, Dr. Lektroluv, Jebroer, Ertebrekers, Sons en Yves Deruyter aangekondigd (het volledige programma vind je hier). Er zal muziek te horen zijn op een ‘nieuw’ podium: het Mechelse Podium op het Cultuurplein. Met zoals gezegd het jazzcontest en de hafabra’s, maar ook de programmatie van wat voorheen het Apart Podium was. “Vorige editie vulden we twee avonden met het free podium en de Maanrockrally, nu bundelen we beide op een dag”, zegt Calvo. Café Malvine organiseert er verder een optreden van de Concertband Heffen met veertien zangers, waaronder Harry Francis en Günther Neefs. Keren terug: Rommy’s Zomertuin (Kruidtuin), de Theatertuin (Moreelshuis), het Dansplein (Vismarkt) en het elektronische De Koer (Botermarkt). “Dit jaar brengen we ook live artiesten”, zegt Maarten Boodts van De Koer.

Vleeshalle

Een geheel nieuwe locatie is de Vleeshalle. “We zijn ontzettend blij dat de stad aan ons heeft gedacht”, zegt Kevin Goos. “Bezoekers kunnen niet alleen terecht op onze smaakmarkt, we palmen ook de hele straat in. Geen typische festivalkeuken hier, wij geven je Maanrock een culinair tintje.” Vorig jaar experimenteerde Maanrock een eerste keer met ‘smaakmakers’ op verschillende locaties. Inschrijven kan nog via deze link.