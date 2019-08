Maanrock beleefde topeditie: 130 à 135.000 bezoekers Wannes Vansina

25 augustus 2019

17u58 1

De organisator van Maanrock mag terugblikken op de beste editie sinds de vernieuwing. Naar schatting 130 à 135.000 bezoekers brachten een bezoek aan het Mechelse stadsfestival, dankzij de sterke programmatie en het warme weer. Ondanks de grote publieksopkomst beleefde ook de politie een rustig evenement en dat was mogelijk mede te danken aan een nieuw opvallend initiatief: de partycheckers.

Vooral op vrijdagavond- en zaterdagavond telde Maanrock meer bezoekers dan andere jaren. Dat had onder meer te maken met de komst van straffe namen als Intergalactic Lovers, Sons en Arsenal. Ook op zondag stond de markt goed vol tijdens BLØF en Milow, al leken er niet meer bezoekers te zijn dan andere succesvolle zondagen in het verleden.

“Net voor de aftrap van Milow is het nu al duidelijk dat we een topeditie hebben gekend. We lijken af te kloppen op 130 à 135.000 bezoekers. De beste editie sinds de vernieuwing. Maar de aantallen zijn niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de sfeer en die was geweldig. De formule met de diverse pleinen werkt duidelijk nog altijd. De zon was natuurlijk belangrijk, maar ook zonder zou het heel warm zijn”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest.

Goede doel

Volgens Calvo toonde Maanrock ook zijn groot hart door zich in te zetten voor het goede doel. Foundation Mechelen verkocht tijdens Maanrock bandjes om stadsgenoten in de stadsbibliotheek op weg te helpen op de pc. Van de 3.000 raakte zowat de helft verkocht voor 2 euro. “Een geslaagde try-out”, zegt Jan Simons. “We gaan dit verderzetten.”

Vanuit veiligheidsoogpunt was het wel een rustige Maanrock. “Vrijdagavond werden dertien personen geverbaliseerd voor wildplassen en er is af en toe een opstootje geweest, maar niets noemenswaardig. Het is een goed en fijn feestweekend”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. ‘Let op: zakkenrollers actief’, waarschuwde de organisatie nochtans op de LED-schermen, maar de politie had daar geen meldingen van.

Bingedrinken

Dat het rustig bleef, was mogelijk ook voor een stuk de verdienste van de ‘partycheckers’, jongeren in gele T-shirts die elke avond op zoek gingen naar andere jongeren in nood. “Eerder probeerden we het concept al twee keer uit tijdens ParkPop, maar dit was anders. We hebben veel meer dronken jongeren gezien”, zegt Edwige Asselman van de dienst Preventie.

De partycheckers gingen op het festivalterrein actief op zoek naar jongeren die hulp nodig hadden. Ze gaven goede raad, boden water aan of namen hen mee naar een speciale relaxzone naast de EHBO-stand waar ze weer even tot zichzelf konden komen. Vrijdagavond belandden daar 15 jongeren, zaterdagavond 3. Alle op een na meisjes, vaak 15 jaar oud. “Vaak de boosdoener: comazuipen. We hebben veel wodkaflessen gezien. Maar wij veroordelen niemand.”

Een van de partychekers was Wouter Magdaleens (22). “Een heel toffe ervaring. Van de politie of de EHBO zouden ze geen hulp aanvaarden, van ons wel.” Asselman hoopt dat het project navolging krijgt. “Ik zou het graag uitgebreid zien naar een aantal jongerenfuiven.”