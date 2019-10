M-Fair breekt lans voor eerlijke sportkledij Wannes Vansina

06 oktober 2019

15u16 0 Mechelen Zondag vond in congrescentrum Lamot in Mechelen de vijfde editie van M-Fair plaats. De focus lag op eerlijke sportkledij en gedragsverandering van scholieren en leden van sportclubs.

M-Fair is een evenement dat draait rond eerlijke kledij en mode. “Dat de organisatie dit jaar de sportieve toer opgaat, is een goed signaal. Enerzijds zijn er al heel wat Mechelse sportverenigingen bezig met het thema, maar anderzijds is er nog veel werk op het vlak van bewustwording en gedragsverandering”, luidde het bij de opening.

Een 25-tal standhouders, modeshows en gratis workshops moest de bezoekers bewustmaken van hun koopgedrag. De boodschap: ‘#weareconnected’, waarmee bedoeld werd dat consument en producent onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

“We werken ook samen met ambassadeurs uit de sportwereld om eerlijke kledij in de schijnwerpers te plaatsen, zoals Piet Den Boer of de leden van tafeltennisclub TTK Real. Deze Mechelse club maakte een tijd geleden de overstap naar eerlijke sportkleding”, zegt Sportschepen Abdrahman Labsir.

“Een aantal sportclubs schenkt vandaag ook kleding weg aan kansengroepen om hen zo te steunen en de kleren een tweede leven te geven. En naast de M-Fair zet onze stad ook in op faire kleding via bestekken voor het aanschaffen van eerlijke werkkledij en een educatief aanbod voor Mechelse scholen”, aldus schepen voor Duurzaamheid Marina De Bie.