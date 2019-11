Lutgart (65) en Carina (61) verkopen Men’s World uit Wannes Vansina

10 november 2019

08u12 0 Mechelen “Die sticker ‘uitverkoop’ die ze op onze vitrine kwamen plakken, dat voelde niet goed.” Lutgart De Preter (65) en Karina Valckenborgh (61) zetten in februari een punt achter Men’s World na 26 jaar heren te hebben gekleed. Het is met een dubbel gevoel. De zaakvoerders zullen hun winkeltje en hun “geslaagd huwelijk” missen, net als hun klanten. Alweer verdwijnt een onafhankelijke boetiek.

De uitverkoop ging begin oktober van start, met een korting van 20%. Stelselmatig zullen ze meer reductie toestaan, tot hun winkeltje in de IJzerenleen 21 in februari helemaal leegverkocht is. “Het is een beetje dubbel. Van de ene kant ben ik content dat ik kan stoppen – de leeftijd is daar – maar anderzijds ga ik dit echt wel missen. We hebben dit altijd graag gedaan en er zijn klanten die al sinds het prille begin komen. Daar heb je een band mee”, zegt Lutgart.

Wapenwinkel

Zij en Karina richtten Men’s World op in 1993. “We werkten daarvoor bij de bekende herenwinkel Douglas, Lutgart in Mechelen, ik in Leuven”, verklaart Karina. “We deden samen de aankopen, maar moesten telkens naar andere merken zoeken omdat leveranciers niet werden betaald. Op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd: ‘Hier hebben we geen toekomst, wat gaan we doen?’ Daarop hebben we ons ontslag gegeven en zijn we voor onszelf begonnen.”

Ze belandden op de IJzerenleen. “Hier was voorheen wapen- en jachtwinkel Van Balen. Die ging in faling en wij hebben het pand gehuurd”, vertelt Lutgart. Aanvankelijk verkochten ze goedkopere merken. “Maar na de stopzetting van Douglas heeft Hugo Boss ons gecontacteerd met de vraag of we interesse hadden. Nog altijd is 75 procent van onze collectie van het bekende merk.”

Online

Al die jaren runden ze Men’s World met hun tweetjes. Op zaterdagen staan ze samen in de winkel, tijdens de week lossen ze elkaar af. Ze waren een kwarteeuw ‘getrouwd’. “Dat is geven en nemen, zoals in een gewone relatie”, lachen ze. “Na de stopzetting spreken we zeker nog af.” Ze vulden elkaar ook goed aan. “Ik laat me soms wat beïnvloeden, Lutgart is heel strikt met cijfers”, aldus Karina.

Ze zagen in de loop van de jaren de stad veranderen, ten goede. Wat ze wel betreuren is dat onafhankelijke winkels eruit gaan. “Je krijgt alleen nog winkels die een merk rechtstreeks afnemen van de fabrikant. In ketens hangt in alle steden hetzelfde. Winkels als de onze maken het verschil.” Ook het gewijzigde koopgedrag heeft gevolgen. “Hoeveel camionettes je niet ziet rondrijden! Ik begrijp niet dat mensen die in de stad wonen zoveel online kopen, terwijl ze alles bij de hand hebben. Jonge mensen zijn niet meer zo gebonden aan kwaliteit en een vaste winkel.”

Waar naartoe?

Hun klanten duidelijk nog wel. “Ze vragen ons waar ze nu naartoe moeten. Allemaal vinden ze het spijtig dat we ermee stoppen, al zeggen ze er meteen bij dat we gelijk hebben.” Het pand werd verkocht. Lutgart en Carina vermoeden dat het zal worden gerenoveerd en dat beneden een winkelruimte en boven appartementen komen.