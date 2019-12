Lunalia volledig in het teken van Van Beethoven: “Zijn muziek is in het Koraalhuis gestart” Wannes Vansina

09 december 2019

15u46 2 Mechelen “Mechelen hoeft niet onder te doen voor de internationale concurrentie.” Jelle Dierickx, de directeur van het Festival van Vlaanderen – Mechelen, heeft maandag het programma van zijn voorjaarsfestival Lunalia voorgesteld. Uiteraard staat Ludwig Van Beethoven centraal.

In 2020 is het 250 jaar geleden dat Van Beethoven werd geboren. In heel Europa wordt de populaire componist gevierd, Mechelen kon onmogelijk achterblijven. De muzikale roots van Van Beethoven liggen immers in de Dijlestad. “De muziek Van Beethoven is in Mechelen gestart”, zegt Dierickx.

Geëmotioneerd

Meer bepaald in het Koraalhuis aan de Sint-Romboutskathedraal. “Toen ik het bezocht, was ik geëmotioneerd. De opa van Van Beethoven had daar zijn allereerste partituurtjes gestudeerd. De beroepsmuzikant, die naar Bonn verhuisde en er kapelmeester werd, was een lichtend voorbeeld voor Ludwig. Die droeg altijd het portret van zijn grootvader met zich.”

Onder meer locaties uit het leven van de grootvader, naast het Koraalhuis ook de kathedraal en de Sint-Katelijnekerk, vormen het decor voor verschillende concerten. Verwacht vooral niet het ‘tatata-taaaaa’ van de Negende Symfonie, Lunalia kiest voor het minst gekende deel van Van Beethovens oeuvre: liederen, koorwerken, canons, bewerkingen van volksliederen en composities gelinkt aan het theater.

Jan Decleir

Lunalia gaat van start op 25 april met een gratis openingsfeest met tal van muzikale proevertjes op diverse locaties. Verschillende concerten volgen, van onder meer Reinoud Van Mechelen, Aka Moon, Nora Fischer, ‘De Slimste Mens-sopraan’ Astrid Stockman en Zefiro Torna. Verwacht niet alleen klassieke muziek, maar ook jazz en film. Ook theatergezelschap Het Banket met Peter Van den Begin en Jan Decleir staat op het programma.

“We schieten Beethoven letterlijk naar de maan en laten hem daar bekomen van de mythe die van de man gemaakt werd”, aldus Dierickx.

KV Mechelen

Overigens beperkt het Beethovenjaar in Mechelen zich niet alleen tot Lunalia. Tal van partners zetten het hele jaar activiteiten op met de wereldberoemde componist als thema. “Ik heb zelfs de harmonie van KV Mechelen kunnen overtuigen om Beethoven te spelen”, geeft Dierckx nog mee.

Meer info op www.uitinmechelen.be/beethoven2020, waar alle activiteiten gecentraliseerd worden.