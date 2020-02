Lunalia organiseert ‘hoogste Beethoven concert’ in Sint-Romboutstoren Wannes Vansina

17 februari 2020

15u27 0 Mechelen Het Festival van Vlaanderen Mechelen pakt uit met het 'Hoogste Beethoven concert' in de Sint-Romboutstoren. Het gratis concert moet de Mechelaars in de sfeer brengen voor festival Lunalia

De derde editie van Lunalia vindt plaats van 25 april tot 10 mei. Bij wijze van voorsmaakje doet het stemmenfestival op dinsdag 10 maart een poging om het thema ‘Beethoven op de maan’ waar te maken met een concert boven in de toren.

Zangeressen Liesbeth Devos, Astrid Stockman en accordeonist Stijn Bettens brengen er ‘Ta Ta Ta Taaa!’: vocaal werk van de beroemde componist, om ook de zotte, volkse, alledaagse kant van een genie te tonen.

Door deze unieke locatie wordt ook meteen de Mechelse grootvader van Ludwig Van Beethoven geëerd, die als zanger aan de Sint-Romboutskathedraal verbonden was.

Na afloop kunnen kunnen bezoekers bovenop de toren genieten van het verbluffende uitzicht bij volle maan. Schrijf je voor 4 maart in via mechelen@festival.be. Het aantal plaatsen is beperkt.