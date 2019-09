Ludo en Josée klinken op vijftigste huwelijksverjaardag Wannes Vansina

10 september 2019

Mechels schepen Alexander Vandersmissen heeft dinsdag Ludo Hallemans (76) en Josée Schroyens (77) een bezoek en geschenken gebracht naar aanleiding van hun 50ste huwelijksverjaardag. De Terhagenaar en de Mechelse stapten op 4 augustus 1969 in het huwelijksbootje in de Dijlestad, waar ze nog altijd wonen. Ze kregen drie kinderen. Intussen is de familie nog flink gegroeid dankzij de komst van acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Ludo begon al op zijn 14de te werken in de steenbakkerijen. Daarna runde hij achtereenvolgens een winkel met fruit en groenten (in Hofstade), een droogkuis (op de Liersesteenweg) en een groothandel in wenskaarten.