Lucky Leo voor eerst naar Landjuweelfestival Wannes Vansina

19 juni 2019

13u40 0 Mechelen Lucky Leo uit Mechelen mag in het najaar naar het Landjuweelfestival. Het maakte met ‘De loonsverhoging’ een van de zeven beste amateurtheatervoorstellingen van het seizoen. Het gezelschap is blij zich te mogen tonen aan een niet-Mechels publiek.

Lucky Leo is een jong gezelschap. Het werd in 2011 opgericht door vijf gelijkgezinde creatieve zielen die theater wilden maken. Jaarlijks brengt het slechts één voorstelling, waar dan een heel jaar aan wordt gewerkt. Steevast wordt gezocht naar stukken die in de vergetelheid zijn geraakt of naar werk van hedendaagse, jonge schrijvers.

“Waarom we werden geselecteerd, werd niet gecommuniceerd, maar ik denk dat het komt omdat onze ‘De loonsverhoging’ van Georges Perec zeer dynamisch is en het thema actueel. We hebben naar een theatervorm gezocht die het midden houdt tussen dans, theater en performance”, zegt regisseur Hilde Moyson.

Het gezelschap is heel blij met de mooie erkenning. “We hebben meegedaan aan het Landjuweel omdat we graag eens buiten Mechelen willen spelen en ons publiek willen verruimen. We hopen daardoor meer naamsbekendheid te krijgen en dat ook mensen uit de professionele en semiprofessionele theaterwereld komen kijken.”

Het Landjuweelfestival vindt dit jaar plaats van 30 oktober tot 3 november in Brussel. Lucky Leo zelf zal het stuk hernemen en ook een voorstelling spelen in theater ARSENAAL/LAZARUS.

Meer info: www.luckyleo.be.