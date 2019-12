Luchthavenmedewerker schrijft boek over Zaventem: “Positieve herinneringen ophalen, werkte therapeutisch” Wannes Vansina

29 december 2019

11u37 7 Mechelen “De aanslagen op Zaventem hebben mij er aanvankelijk van weerhouden om dit boek te schrijven, maar waren uiteindelijk de aanzet tot dit boek.” Danielle Iwens (56) heeft zopas ‘Venster of gangplaats’ uit, een boek dat zich nog het best laat samenvatten als ‘Het leven zoals het is: luchthaven’.

Danielle werkt 25 jaar op de luchthaven, momenteel als customer service agent voor Aviapartner. Al twintig jaar loopt ze rond met plannen om haar ervaringen neer te schrijven in een boek. “Er gebeurt zoveel op een luchthaven. Ik hield dan ook aantekeningen bij, tot de aanslagen. Toen heb ik alles weggegooid.”

Op 22 maart 2016 was ze op het moment van de bomontploffingen aan het werk aan een incheckbalie in de vertrekhal. “Ik zat tussen beide explosies. Ik heb gelopen voor mijn leven”, vertelt ze. Danielle vluchtte tot op het dak van het luchthavengebouw. Haar collega Fabienne Van Steenkiste haalde het niet.

Mist

Danielle blijft achter met gehoorverlies en posttraumatisch stresssyndroom. “Die ervaring heeft mijn leven veranderd. Ik ben niet meer dezelfde Danielle, partner, moeder. Ik ben op dat ogenblik een andere persoon geworden. Voorheen was ik onbezorgd, nu denk ik over alles na. Stap ik de luchthaven binnen, dan is mijn eerste gedachte nog altijd: ‘Ga ik nog thuis geraken?’.”

Ze vertelt het niet toevallig van op een plek aan het raam. “Ik wil overal het overzicht bewaren, zien waar de nooduitgangen zijn. Als hier straks iets valt, ben ik de eerste die opspringt. Ik ga niet meer naar concerten, vuurwerk is uit den boze. Op de terugweg van een leuk feestje ben ik een keer ten gevolge van de mist in crisis gegaan: ik waande mij terug in de vertrekhal.”

Delayed

Maar uiteindelijk begon ze toch te schrijven. “Achteraf gezien is het schrijven van het boek therapeutisch geweest. Ik ging zoeken in mijn verleden, moest weer lachen met de dingen die ik heb meegemaakt.” De aanslagen kregen één hoofdstuk in het boek, maar hoewel de wolken in Danielles leven een stuk donkerder zijn geworden, werd ‘Venster of gangplaats’ zeker geen deprimerend boek.

De anekdotes zijn hilarisch leuk - zoals over twee dames die naar ‘Abudubai’ wilden of de man die wilde weten waar ‘Delayette’ lag nadat hij op de schermen ‘delayed’ had gelezen - maar ook emotioneel – over geadopteerde kinderen die aankomen – of tragisch – het overlijden van een Afrikaanse vrouw op het vliegtuig, terwijl ze in haar geboorteland had willen sterven.

Daarnaast vertelt ze hoe ze de luchthaven ziet – als een klein dorp – en geeft ze tips aan mensen die op reis vertrekken. “De belangrijkste? Weet vanuit welke luchthaven je vliegtuig vertrekt en wat je bestemming is en heb altijd alle documenten bij.”

Twee keer slachtoffer

Danielle gaf het boek uit in eigen beheer. Het is verkrijgbaar voor 15 euro en kan besteld worden via iwensdanielle@telenet.be. Een deel van de opbrengst schenkt ze aan een fonds dat onderzoek doet naar NMO, een ziekte waaraan de 21-jarige dochter van een goede vriendin overleed.

‘Venster of gangplaats’ is haar debuut, maar mogelijk komt er een tweede boek, over de gevolgen van de aanslagen. “Wij zijn twee keer slachtoffer geworden. Eerst van de aanslagen, vervolgens van het falen van de overheid. Intussen is er een structuur, toen niet. We gaan verder met ons leven en dat lukt, maar met vallen en opstaan. De problemen met verzekeringen en mutualiteiten maken dat we het niet kunnen afsluiten.”