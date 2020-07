Lucas Faydherbe gidst je door Sint-Romboutskathedraal: “Bezoekers niet meer overprikkelen” Wannes Vansina

20 juli 2020

17u47 0 Mechelen Sinds maandag kan je de culturele rijkdom van de Sint-Romboutskathedraal op een nieuwe manier ontdekken. Lucas Faydherbe, de beroemde Mechelse beeldhouwer en architect, is de gids in een nieuwe brochure die leidt langs de hoogtepunten van het kerkschip.

Volgens Jan Eeckhout, secretaris van de kerkfabriek, moet de brochure structuur bieden. “Tot nog toe waren bezoekers vaak overweldigd door de overvloed aan indrukken en prikkels. Er bestaat wel een kathedraalgidsje uit de jaren ’90, maar dat is ondertussen vrij gedateerd qua vormgeving. Het gidsje bevat zowat alle mogelijke informatie over elk kunstobject en vergt bijgevolg heel wat tijd en inspanning om te doorploegen. Het nieuwe boekje zet enkel de belangrijkste blikvangers in de kijker, en geeft terloops wat interessante weetjes mee.”

Dat de ‘gids’ Lucas Faydherbe is, is geen toeval. “Na de woelige zestiende eeuw was het kerkinterieur zo goed als verwoest, en samen met zijn tijdgenoten drukte Faydherbe – leerling van de grote Rubens – een onuitwisbare stempel op hetgeen we vandaag nog zien in de kathedraal. Niet enkel het imposante hoofdaltaar maar ook verschillende levensgrote beelden werden door hem gemaakt”, vertelt Bram Van der Auwera, beleidsmedewerker van de kerkfabriek en bedenker van het concept.

Dat de nieuwe rondleiding zich beperkt tot het schip, heeft een goede reden. “De kooromgang zit in de eerste fasen van de geplande binnenrestauratie”, legt Eeckhoudt uit. “De aankleding ervan zal in de komende jaren nog drastisch wijzigen, terwijl in het kerkschip de meeste zaken ongewijzigd blijven. We kiezen er dus bewust voor om dat gedeelte al te ontsluiten met onze nieuwe brochure.”

De kerkfabriek dankt uitdrukkelijk de provincie Antwerpen en in het bijzonder deputé Luk Lemmens voor de financiële steun voor de verwezenlijking van het hoogtepuntparcours en de verdere stappen van de interieurrestauratie. Het nieuwe gidsboekje verschijnt in vijf talen en is voor 5 euro te koop aan de infobalies in de kathedraal of bij de toeristische dienst van de stad.