Lubi en Paula vieren morgen 70ste huwelijksverjaardag: “In het leven is het beter te geven dan te krijgen” Wannes Vansina

18 juni 2020

05u30 0 Mechelen Morgen vrijdag is het zeventig jaar geleden dat Mechelaars Eusebio ‘Lubi’ De Coninck (92) en Paula Van Aeken (93) in het huwelijksbootje stapten. Hij was een ‘nino de la guerra’, zij een gewiekste jongedame die zelfs de Duitse bezetter op zijn plaats durfde te zetten. Samen baatten ze hun leven lang sanitairzaak De Coninck uit. “Ons geheim? Het is in het leven beter te geven dan te krijgen. Als we dat allemaal konden doen…”

Hoewel de datum in hun trouwringen gegraveerd staat, huwden ze eigenlijk niet op 19 juni. Dat was nochtans wel zo gepland, maar het ging niet door omdat de Spaanse ouders van Lubi in tegenstelling tot vrienden en familie niet op het stadhuis raakten. “In Mechelen deed het verhaal de ronde dat een van ons ‘njet’ had gezegd”, herinnert Paula zich. Een feest kwam er wel, maar vervolgens keerden beide terug naar het ouderlijke huis. “Op 24 juni waren de ouders er wel en zijn we wél kunnen trouwen. We hebben dan een tweede keer gevierd”, blikken ze terug.

Spaanse burgeroorlog

Dat de ouders uit Spanje moesten komen, zat zo. Lubi is een ‘nino de la guerra’, een kind van de Spaanse burgeroorlog. “Mijn ouders woonden in Bilbao in het noorden van Spanje, waar het langst is gevochten tegen Franco. Alle dagen werd er gebombardeerd. Op een bepaald ogenblik moesten alle kinderen weg, al wilde mijn moeder dat niet. Dat was heel erg.” Maar de toen 9-jarige Eusebio Lopez y García vertrok toch en belandde bij het pleeggezin De Coninck in Mechelen.

Ik voel mij geen Spanjaard. Spanje is voor mij altijd een slecht land geweest. Als kind kende ik er grote armoede, Franco is voor mij een stuk van Spanje. Hij heeft ik weet niet hoeveel mensen van de familie kapot gemaakt Lubi De Coninck

Niet voor een paar jaar zoals gepland: door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bleef hij en hij zou later ook geadopteerd worden door zijn pleegouders . Hij verkreeg later ook de Belgische nationaliteit, al mag hij na meer dan 80 jaar in ons land te hebben gewoond nog altijd alleen maar voor de gemeenteraadsverkiezingen stemmen. “Ik voel mij geen Spanjaard. Spanje is voor mij altijd een slecht land geweest. Als kind kende ik er grote armoede, Franco is voor mij een stuk van Spanje. Hij heeft ik weet niet hoeveel mensen van de familie kapot gemaakt.”

Bevrijding

Terwijl Lubi klaargestoomd werd om in de kopergieterij van zijn ouders aan de slag te gaan, werkte pientere Paula – op 16 was ze reeds afgestudeerd nadat ze twee jaar had mogen overslaan - bij meubelzaak Valenteyn in de Melaan. Opmerkelijk: toen de Duitse bezetter de elektriciteit afzette nadat geweigerd werd stoeltjes te maken voor het front, ging zij op haar eentje verhaal halen bij de Hauptmann. Met succes. Het was bij Valenteyn dat ze Lubi leerde kennen. “Hij kwam alsmaar vragen naar Jan, een kleinzoon van Valenteyn en een schoolkameraad, maar die moest werken.”

Later op een feestje in Royal ontmoetten ze elkaar opnieuw. “Boven in de zaal stond een omgekeerde tafel en daar zat hij in met een stuk in zijn kraag. ‘Potverdjol, nu zit die Spanjaard hier weer’, dacht ik”, lacht ze. Na het bevrijdingsfeest probeerde hij haar te kussen, maar ze weigerde. “Hij slechtgezind, maar ik had nog nooit een jongen gekust”, verklaart ze. “Maar ik heb volgehouden”, blikt Eusebio terug.

Grote Markt

En intussen zijn ze dus 70 jaar gelukkig getrouwd en kunnen ze in hun mooie woonst met unieke goudleerkamer op de Grote Markt terugblikken op een mooi leven. Samen bouwden ze de kopergieterij uit tot de toonaangevende sanitairzaak op de Veemarkt die nu wordt verdergezet door enig kind Guido De Coninck en zijn vrouw Marina Lenaerts. Ze hebben hard gewerkt in hun leven. “Je moet niet gaan werken, je moet graag werken en dan is dat plezant”, luidt de goede raad van Lubi.

En ook 70 jaar getrouwd zijn, vinden ze “plezant”. “Voor ons is het niet veel speciaals. Een jaar erbij, dat voel je niet.” Dat een groot feest nu niet kan en dat de plechtigheid op het stadhuis ook werd geschrapt ten gevolge van de coronapandemie, nemen ze er maar bij. “We behoren tot de risicogroep en volgen de regels nauwgezet op. Maar vieren doen we, al zal het dan op restaurant in beperkte kring zijn.”