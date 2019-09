Louis en Alphonsine vieren briljanten huwelijk Wannes Vansina

17 september 2019

20u31 0 Mechelen Mechels schepen Alexander Vandersmissen bracht Louis De Rooster (88) en Alphonsine Rottiers (88) dinsdag een bezoek naar aanleiding van hun 65ste huwelijksverjaardag.

De schepen zette hen letterlijk in de bloemetjes en overhandigde hen onder meer felicitaties, een oorkonde en een medaille van de koning. Louis en Alphonsine stapten op 30 augustus 1954 in het huwelijksbootje in Heindonk. Terwijl zij hielp in de beenhouwerij van haar ouders, werkte hij als kassier bij Le Soleil (Marie Thumas). Later runde hij zijn eigen verzekeringskantoor in de Nekkerspoelstraat in Mechelen en de Tuytgenlaan in Bonheiden. Ze kregen een dochter: Daisy.

Alphonsine woont al sinds 2011 in een besloten afdeling van De Lisdodde, maar haar echtgenoot is nooit ver weg. Vanuit zijn serviceflat kan hij haar kamer zien liggen. De ganse dag zijn ze samen, om tv te kijken, te genieten van lekker eten en drinken of samen een spelletje bingo of met de kaarten te spelen.