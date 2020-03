Lord Nelson gesloten: nu is alle horeca weg Wannes Vansina

05 maart 2020

17u33 0 Mechelen De bekende horecazaak Lord Nelson op de Mechelse Wollemarkt heeft afgelopen weekend de deuren gesloten. Nu staan alle horecapanden op het pleintje aan de voet van de Sint-Romboutskathedraal leeg.

Het is al jaren droevig gesteld met de horeca op het pleintje. Klapgat, Thien Gheboden, Passione Italiana, een voor een staan ze al jaren te verkommeren. Lord Nelson, met het kenmerkende interieur, was nog de enige zaak in de meelijkwekkende rij die open was, tot afgelopen weekend.

“Tot onze grote spijt hebben wij voorgoed de deuren gesloten. Dank om jullie al die jaren te mogen hebben bediend”, melden de uitbaters via hun Facebookpagina. Op onze vraag om een woordje uitleg, kwam geen reactie.

Bijgevolg is het pleintje nu helemaal dood. Brouwerij Het Anker heeft wel plannen om in het najaar een ‘betaal-wat-je-wil-zaak’ te openen in de Thien Gheboden.

ODTH heeft ook al jaren plannen met de panden links en rechts, maar die zijn nog verre van concreet. Ivo Van Itterbeeck heeft dan weer plannen voor het Klapgat, al zijn die volgens de ondernemer nog heel vaag.